Ora che l'attacco ha iniziato a girare a dovere, all'Inter non resta che ritrovare la difesa granitica della passata stagione. D'altronde, 7 gol incassati in 6 partite non sono numeri da chi vuole lottare per lo scudetto. E se in Champions la porta di Sommer è rimasta imbattuta significa che la questione è anche di attenzione.

Come spiega il Corriere dello Sport, Inzaghi non rinuncerà alle rotazioni già viste fin qui e i cambi continueranno a essere molto più frequenti rispetto all'anno passato, con coinvolgimento in particolare di Bisseck e De Vrij. In questi giorni alla Pinetina si è lavorato proprio per evitare ulteriori distrazioni, come quelle che hanno portato ai due gol dell'Udinese sabato scorso. Secondo il quotidiano romano, serve una risposta già domani sera per certificare che la strada intrapresa è quella della guarigione.