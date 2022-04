Mancano ancora cinque giorni alla prossima sfida di campionato dell'Inter, quella in casa col Verona, ma il Corriere dello Sport prova già ad anticipare le mosse di formazione in attacco di Simone Inzaghi che dovrà rinunciare a Lautaro Martinez, squalificato per un turno dopo il giallo rimediato ieri contro la Juve da diffidato. "Al suo posto probabilmente Correa, all'andata contro i gialloblù autore di una doppietta", scrive il quotidiano romano.