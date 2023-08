L'Inter ha scelto di prendere Marko Arnautovic. Non Alexis Sanchez, che pure era svincolato, perché l'austriaco è "più esplosivo e meno piazzato quindi simile ai profili già presenti di Lautaro e Thuram. All’austriaco verranno chiesti personalità e soprattutto gol", come riporta oggi il Corriere dello Sport.

Resta, secondo il quotidiano, la sensazione di avere comunque un buco da riempire visto che tra Dzeko e Lukaku si sono persi 28 gol. Nel reparto avanzato può cambiare ulteriormente qualcosa se parte Correa. "Liberando il posto con il Tucu, i dirigenti potrebbero tornare alla carica per Balogun, Morata o Taremi, messi al momento in stand-by con la repentina accelerazione necessaria per assicurarsi Arnautovic", come si legge sul quotidiano.

In un altro articolo, però, il Corsport riporta anche come le scelte legate alla punta possano dipendere anche dall'affare Samardzic. Dovesse saltare, "a quel punto si potrebbe comunque mandare Fabbian a Udine e dirottare l’esborso economico (che si aggirava attorno ai 18 milioni tra prestito oneroso e obbligo di riscatto) su un altro attaccante in grado di colmare le lacune dell’attuale reparto avanzato".