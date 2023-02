Il ritorno di Romelu Lukaku a pieno regime potrebbe essere favorito da un calendario che, oltre al ritorno della Champions, prevede in campionato un filotto di avversarie che, sulla carta, sono decisamente alla portata del l'Inter. Il belga, che in questa Serie A ha giocato appena 396’ giocati, stasera dovrebbe presentarsi in campo da titolare contro la Samp dopo tre spezzoni di fila: l’ultima sfida affrontata da titolare risale alla prima del 2023 contro il Napoli in coppia con Dzeko. Con Lautaro non compone il duo offensivo addirittura dalla terza giornata, a fine agosto, nella sconfitta di Roma contro la Lazio, escludendo ovviamente la parentesi in Coppa Italia contro l’Atalanta.

Il vero obiettivo di Inzaghi, evidenzia il Corriere dello Sport, è quello di fargli prendere ritmo per ritrovare confidenza con i 90’ tra i suoi strappi e la capacità di spaccare le partite in autonomia. "Anche perché sotto porta ci si aspetta maggior cattiveria da parte di tutti, per provare a chiudere le partite senza il fiatone e senza concedere agli avversari la possibilità di tornare a galla, come successo a Monza. In questo senso per trovare l’ultima Inter decisa e straripante in attacco (tolta la Supercoppa d’Arabia) bisogna risalire a quella del 6-1 rifilato al Bologna a inizio novembre", si legge.