Davide Frattesi, che ha preso parte a cinque degli ultimi nove gol della Nazionale italiana, con molta probabilità sarà titolare domani a Wembley nel match contro l'Inghilterra valido per il girone di qualificazione a Euro 2024. Dopo il rodaggio con Malta, in cui ha trovato il sigillo finale nella manciata di minuti concessagli da Luciano Spalletti, l'interista si candida fortemente a un posto nell'11 azzurro. Al pari di Francesco Acerbi che dovrebbe far coppia con un altro mancino in mezzo alla difesa, il compagno nerazzurro Alessandro Bastoni. Lo riporta il Corriere dello Sport.