Simone Inzaghi non è preoccupato dal fatto che Robin Gosens non abbia ancora preso possesso della corsia mancina, sgombra dopo l'addio doloroso a Ivan Perisic. A scanso di equivoci, si legge sul Corriere dello Sport, va detto che sia il tecnico che la dirigenza hanno piena fiducia nel tedesco, considerato il titolare indiscusso sulla fascia di competenza: gli sarà data continuità per diverse gare di fila perché, sostengono alla Pinetina, ha solo bisogno di giocare per tornare se stesso. L'affaticamento patito contro il Monaco dall'ex Atalanta, che ne ha rallentato il processo di inserimento, per ora non invita Marotta e Ausilio a pensare all'acquisto di un altro laterale. In futuro si vedrà.