Si allontana l’idea Yarek Gasiorowski, il 19enne spagnolo il cui nome era finito tra i tanti possibili per completare la difesa. Come riferito dallo stesso giocatore, la scelta più probabile per lui resta la permanenza al Valencia, sfruttando anche l’opzione di rinnovo fino al 2027 (RILEGGI QUI).

"Io qui a Valencia mi trovo molto a mio agio, sto bene. Alla fine è il club dove sono cresciuto e rimanere qui con tutti i Valencianistas è un orgoglio per me", ha detto ieri Gasiorowski come ricorda il Corriere dello Sport.