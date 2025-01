Davide Frattesi resta un obiettivo della Roma, come conferma il Corriere dello Sport: l'interista, per caratteristiche, completerebbe il centrocampo titolare risultando molto più funzionale di Le Fée (che ha debuttato con il Sunderland in Inghilterra) al gioco di Ranieri.

Il procuratore Riso continua a tenere allacciati i contatti della trattativa, ma la Roma non potrà offrire 40 milioni se prima non avrà ceduto almeno un altro giocatore che guadagna molto, Pellegrini o Cristante. Insomma, secondo il quotidiano romano, bisogna aspettare le ultime ore del mercato, quando saranno finiti i gironi della prima fase delle coppe europee e quindi non esisteranno più problemi di liste Uefa. Questa è’ una delle condizioni imposte dall’Inter. E alla Roma va bene anche così, considerando che appunto deve operare cessioni per fare spazio in rosa.

Frattesi, da parte sua, ha già manifestato malessere: come spiega il quotidiano romano, lui non si sente abbastanza importante per Inzaghi, che gli ha preferito Barella anche contro il Como quando il sardo era in condizioni fisiche approssimative. E spera di tornare alla Roma. Anche il Napoli gli ha manifestato interesse ma l’Inter non intende trattare un giocatore con la principale concorrente per lo scudetto.