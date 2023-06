Come fa notare giustamente il Corriere dello Sport, Pep Guardiola ha cambiato atteggiamento rispetto alla vittoria della Champions League: per la prima volta dal suo arrivo al Manchester City, il manager catalano ha fatto capire che è l'unico modo per ottenere la consacrazione definitiva. "Il Triplete è un bonus, ma per me più di tutti in questo momento conta vincere la Champions. Del resto campionato e FA Cup li avevamo già vinti in passato. Tutti lo sanno. Abbiamo disputato delle stagioni incredibili, cinque campionati, due Coppe d'Inghilterra, svariate Coppe di Lega, ma bisogna vincere la Champions per essere riconosciuti. Dobbiamo ammetterlo, ci manca qualcosa. Dobbiamo riuscirci", ha dichiarato dopo il trionfo in FA nel derby di Manchester giocato a Wembley.

Sabato, i Citizens per entrare nella leggenda dovranno superare un ostacolo molto duro rappresentato dall'Inter. Avversaria contro la quale Guardiola potrebbe di apportare gli accorgimenti rispetto all'11 visto sabato scorso: Ederson riprenderà ovviamente il suo posto tra i pali, questo è scontato, ma è possibile anche che Aké e Mahrez prendano il posto rispettivamente di Walker e Bernardo Silva, secondo il quotidiano romano.