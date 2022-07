Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla situazione di Paulo Dybala. Partendo da un punto sulla posizione delle possibili pretendenti. In Italia sono in attesa di sviluppi Inter, Roma, quindi un po' più indietro Napoli e Milan e le piste estere Atletico Madrid, Barcellona, Arsenal, Manchester United e Chelsea.

All'Inter non c'è posto ad oggi, servirebbero le cessioni di Sanchez (da oggi l'agente Felicevich parlerà della possibile risoluzione con l'Inter) e Dzeko, per il quale c'è un timide interesse della Juventus ma che vorrebbe restare a Milano.