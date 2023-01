La cessione immediata di Skriniar aiuterebbe l'Inter in ottica mercato estivo nel senso di non dover cedere più di un big. Il nome prescelto è quello di Dumfries , che però ora sta facendo fatica a tornare ai suoi livelli dopo il buon Mondiale. "La sua quotazione è già in calo - spiega il Corriere dello Sport -. Senza contare che il Chelsea , per la fascia destra, ha messo nel mirino Malo Gusto del Lione.

Meglio quindi che Dumfries si riprenda il suo posto e che si rimetta in vetrina. Altrimenti, gli scenari potrebbero cambiare, costringendo magari ad aumentare le pedine da cedere. Intanto, per non andare incontro ad altri casi-Skriniar, l’Inter ha avviato i discorsi per i rinnovi di Bastoni e Calhanoglu, entrambi in scadenza nel 2024".