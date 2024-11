Denzel Dumfries e l’Inter insieme fino al 2028. L’accordo sul rinnovo contrattuale era stato già raggiunto da tempo e ieri pomeriggio è arrivato anche l'annuncio ufficiale.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, con quello dell'esterno di destra diventano sei i rinnovi dall'avvento di Oaktree: Dumfries fa seguito a Lautaro, Barella, Inzaghi, Asllani e Bisseck. I primi tre erano stati completati in estate, gli altri sono arrivati a stagione in corso e il neerlandese, avendo ancora 28 anni, può arrivare a rappresentare uno dei punti fermi della rosa. Finora ha raccolto 15 presenze stagionali, partendo titolare in 5 partite tra campionato e Champions e trovando 2 reti contro Monza e Juve.