La differenza a distanza di un anno è evidente: dall'Inter nessuno vuole andare via e, anzi, c'è chi sta provando ogni modo possibile per tornarci. Da Lautaro a Barella, da Skriniar a Bastoni: nessuno intende dire addio ai nerazzurri. E questo per Inzaghi, che fra qualche giorno avrà un incontro con la dirigenza, è un'ottima notizia. "Sul tavolo non c'è "solo" lo scontato rinnovo del contratto, sul quale in questi giorni hanno lavorato i suoi rappresentati, ma soprattutto le strategie per il mercato - riferisce il Corriere dello Sport -. Il tecnico spera ancora che non sia necessario (come invece pare inevitabile) cedere uno dei big. Teme che togliere un altro "cardine", magari in difesa (Skriniar o Bastoni in particolare), sarebbe rischioso e potrebbe far perdere stabilità alla squadra. Al netto degli eventuali rinforzi che arriverebbero con i soldi reinvestiti (solo una minima parte perché il mercato andrà chiuso con un attivo tra i 60 e gli 80 milioni). Sugli input che arrivano dal presidente Zhang, però, è difficile sindacare o trattare, ma l'ex allenatore della Lazio spera che non sia indispensabile un altro sacrificio "pesante". E l'atteggiamento dei suoi top player, in questo senso, lo lascia un filo più tranquillo rispetto a 12 mesi fa".