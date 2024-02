Francesco Acerbi si prepara per un'altra notte da testa a testa con uno dei grandi attaccanti del momento. Questa sera sarà il turno di Dusan Vlahovic, reduce da 6 gol segnati nelle ultime quattro partite.

L'ex Lazio, come evidenzia oggi il Corriere dello Sport, ha già una ricca collezione di grandi centravanti già neutralizzati vede: nell'elenco di Ace ci sono Haaland nell’ultima finale di Champions, Osimhen da capocannoniere nella passata stagione, Lukaku da avversario a San Siro qualche mese fa e Giroud, mai andato a segno nei cinque derby di Milano del 2023.



Inoltre c'è una differenza rispetto alla sfida di andata contro la Juventus: allo Stadium (dove erano out Pavard e Bastoni) fu costretto a slittare sulla sinistra lasciando spazio a De Vrij, che perse Vlahovic proprio nel gol bianconero. Oggi a San Siro tornerà al centro del reparto. "Stasera non ci saranno eccezioni, tra l’azzurro e il serbo sarà un confronto minuto dopo minuto da vivere sugli anticipi, sull’attacco alla profondità e se necessario anche sul gioco aereo", precisa il quotidiano.