Oltre a Stefano Sensi, oggi Inzaghi dovrà rinunciare nuovamente a Juan Cuadrado, tornato acciaccato dalle sfide con la sua nazionale. "Il colombiano - che punta a essere arruolabile contro il Sassuolo - continuerà ad allenarsi per smaltire la tendinite, l’ex Monza invece dovrebbe tornare non prima di fine mese in attesa di superare l’ennesimo guaio fisico", spiega il Corsport.