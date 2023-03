Conte insoddisfatto perenne con la società, mentre la squadra viaggia in modo titubante. E la tensione è palpabile, come dimostrano le parole di Richarlison dopo l'eliminazione dagli ottavi di Champions League. "In tutte le competizioni la squadra di Conte ha raccolto finora 1,77 punti a partita, lo score più basso per un manager degli Spurs dal 2010. Risultati mediocri aggravati da uno stile di gioco troppo prudente e speculativo per i palati d'Oltremanica - sottolinea il Corsport -. Mercoledì notte, davanti alle telecamere l’ex ct dell’Italia si è sforzato di vedere il bicchiere mezzo pieno, ricordando, per l’ennesima volta, di aver portato gli Spurs dalla Conference League alla Champions League. Dove però da allenatore, con qualsiasi squadra, non è mai andato oltre i quarti di finale. Un tabù che dovrà cercare di sfatare altrove".