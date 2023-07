Il Corriere dello Sport oggi fa i conti in tasca al Chelsea, il club sicuramente più attivo in tutto il mercato mondiale a livello di uscite anche per rispettare i paletti del Fair Play Finanzario dopo le spese pazze delle ultime due sessioni. Negli scorsi giorni, i Blues hanno ceduto Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Edouard Mendy (Al-Ahli) e N'Golo Kanté (Al-Ittihad), a cui vanno aggiunte le partenze di Mateo Kovacic al Manchester City (29,1 milioni), Kai Havertz all'Arsenal (70 milioni), Ruben Loftus-Cheek al Milan (per 16 milioni) che portano il totale a 156 milioni di euro.

Cifra che dovrebbe aumentare ulteriormente con i probabili addii di Christian Pulisic (vicino al Milan), Hakim Ziyech, Pierre-Emerick Aubameyang, Cesar Azpilicueta e, con ogni probabilità, Romelu Lukaku. Il Chelsea, si legge sul quotidiano romano, spera di arrivare a 230 milioni o giù di li e, al tempo stesso, ridurre sensibilmente il monte-ingaggi, per poi dare l'assalto a Dusan Vlahovic e a un incontrista.