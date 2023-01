Tra i giocatori ancora indisponibili per la partita di stasera tra Inter e Parma c'è anche Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è ancora in fase di ripresa dopo l'ultimo stop di carattere muscolare. Come scrive oggi il Corriere dello Sport, "la speranza è che entro un paio di giorni riesca a tornare in gruppo, così da giocare almeno uno spezzone del match con il Verona, mettendosi nelle condizioni di essere in campo a Riyad, il 18 gennaio".