Bento ha detto sì. Anche il Corriere dello Sport non ha dubbi: il portiere brasiliano è sempre più vicino ai nerazzurri e, proprio negli ultimi giorni, in viale Liberazione è arrivata la conferma che il numero uno dell’Athletico Paranaense ha come priorità la squadra nerazzurra.

Già un anno fa, Bento aveva dato l'ok al trasferimento a Milano, poi stoppato dal club brasiliano, strappando la promessa di un addio senza intralci 12 mesi più tardi. E ora ci siamo. L'Inter tratta per abbassare la richiesta di 20 milioni.

Secondo il CdS, c'è fiducia per la buona riuscita dell'affare, ma occhio alla concorrenza visto che ormai Bento è diventato una realtà, consacrandosi anche con la maglia della nazionale verdeoro.

Come riferisce il giornale romano, il definitivo assalto a Bento scatterà solo una volta chiarito il futuro societario. Si passerà attraverso un vertice di mercato, tra la dirigenza e Inzaghi, già messo in programma. La sostanza, però, non cambierà. Il portiere brasiliano è considerato un elemento strategico: fondamentale per raccogliere l’eredità di Sommer, anche grazie alla sua abilità con i piedi molto simile a quella di Onana.