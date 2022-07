Le prime uscite di Kristjan Asllani hanno convinto tutti sulla bontà dell'investimento per il giovane centrocampista. Tanto che al di là del possibile impiego come vice-Brozovic, in una posizione che lo scorso anno per l'Inter era risultata scoperta, si fa spazio persino l'idea di un impiego in contemporanea per l'albanese e il croato. "Il tecnico piacentino si è subito convinto di puntare su Asllani, che ora crescerà alle spalle di Brozovic e poi ne raccoglierà l’eredità in futuro. Ma chissà che non giochino anche insieme, avendo entrambi duttilità e qualità per muoversi anche in altre posizioni del centrocampo", riporta oggi il Corsport.