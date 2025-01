Tentazione Arnautovic. Come conferma il Corriere dello Sport, salgono le quotazioni dell'austriaco in vista del match di stasera: contro il Monaco, l'ex Bologna potrebbe tornare titolare come non gli capita dallo scorso 19 dicembre, in Coppa Italia contro l'Udinese. Sarebbe la terza dal 1' in Champions dopo quelle con Stella Rossa e Young Boys.

Inzaghi si è riservato una notte per decidere e le variabili sono la stanchezza di Thuram, dopo i 90’ di Lecce, e l’infiammazione inguinale accusata da Taremi, che ieri, come lunedì, ha svolto un lavoro differenziato. Non ci sono dubbi sul recupero dell'iraniano. Per il resto, riecco Pavard, Bisseck (rifiata De Vrij), Dimarco e Asllani. Confermato Frattesi (Barella dalla panchina).



Ancora out Acerbi e Calhanoglu: secondo il quotidiano romano, entrambi, a questo punto, sono a forte rischio anche per il derby: il punto della situazione verrà fatto tra domani e venerdì.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro.