Una mano all'Inter per il mercato in uscita potrebbe arrivare da un suo ex giocatore. Matias Almeyda, oggi tecnico dell'AKE Atene, sembra essersi messo in testa di portare in giallonero il suo connazionale Joaquin Correa.

L'attaccante argentino, fuori dai programmi nerazzurri, è reduce dal flop al Marsiglia in prestito. Secondo il Corriere dello Sport, sviluppi in tal senso potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Correa sarà in ritiro sabato prossimo, ma entro la fine del mercato farà le valigie.

Il 13 agosto, Correa compirà 30 anni, ma non è un problema di età, proprio di rendimento. E, in aggiunta, ci sono un contratto in scadenza nel 2025 e un ingaggio da 3,5 milioni. Significa che è impossibile un nuovo prestito, a meno di un rinnovo strumentale, come spiega il quotidiano romano. Più facile una cessione a titolo definitivo, cercando di ridurre al minimo la minusvalenza: il Tucu è a bilancio ancora per 8,5 milioni di euro. Resta viva anche la pista River Plate.