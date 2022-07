Un sovraccarico muscolare alla coscia sinistra, non un vero e proprio infortunio ma un affaticamento che per un paio di giorni costringerà Robin Gosens a non forzare i carichi.

Secondo il Corriere dello Sport il tedesco svolgerà parte della seduta con i compagni e poi si capirà se potrà esserci a Lens. Nel caso a sinistra giocherà Darmian, visto che in difesa ci sono di nuovo De Vrij e Bastoni. Oppure Lazaro, che non rientra nei piani ma in precampionato fa comodo. Il titolare a sinistra resta il tedesco.