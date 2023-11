Intervista alla Gazzetta dello Sport per Claudio Gentile, ex difensore della Juve e della Nazionale che parla della grande sfida in programma domenica prossima a Torino.

Più importante per la Juve o per l’Inter?

"Per la Juve. I bianconeri vincendo sorpasserebbero l’Inter e aumenterebbero ancora di più consapevolezza e convinzione".

Dietro il 2o posto della Juve c’è la forza della difesa che, quando non tiene la porta inviolata, si mette in proprio e segna: già 5 le marcature di Bremer e compagni…

"Allegri, che mi ricorda un po’ Trapattoni per la capacità di trovare soluzioni pratiche e vincenti, ha costruito un nuovo muro".

Tra i grandi difensori della storia bianconera c’è anche lei: che consiglio dà per fermare Lautaro?

"A Lautaro devi stare attaccato e non dargli la possibilità di girarsi, soprattutto in area. La Juve dovrà cercare di limitare al massimo anche Calhanoglu, che in questo momento vale quasi il 50% dell’Inter".