Dopo l'acquisto per 13 milioni di euro un anno fa dallo Standard Liegi, il futuro di Zinho Vanheusden potrebbe nuovamente essere nerazzurro. Il centrale si è imposto in Belgio nonostante il brutto infortunio al ginocchio, è cresciuto ed è diventato una colonna del club di Liegi. "Adesso l’Inter ragiona sulla possibilità di far valere il gentlemen agreement stabilito un anno fa per la recompra fissata a 20 milioni - spiega la Gazzetta dello Sport -. I contatti tra i club sono continui anche se non è ancora arrivato il momento di sedersi a trattare".