"Pensate sia facile gestire una situazione del genere? Max si è caricato tutta la Juventus sulle spalle, con grande responsabilità… Allegri sta facendo molto più che il semplice allenatore e dopo la stangata del -15 ha compattato la squadra e fatto punti. Sul campo ne hanno conquistati 44, gli stessi dell’Inter seconda in classifica. E i nerazzurri sulla carta sono la squadra più forte della Serie A". È il pensiero che Giovanni Galeone , ex allenatore, maestro e soprattutto grande amico di Massimiliano Allegri , affida oggi a La Gazzetta dello Sport.

Se pensa alla Juventus del futuro, quale rinforzo servirebbe di più ad Allegri?

"Marotta. Dirigente equilibrato ed esperto, conosce il calcio e si confronta con l’allenatore. Non a caso con lui Max ha raggiunto due volte la finale di Champions League. E assieme all’amministratore delegato dell’Inter servirebbe anche uno come Giuntoli o come Massara. Guardate cosa ha fatto Giuntoli in estate: tutti piangevano per gli addii di Insegne, Koulibaly e degli altri big, e il d.s. del Napoli assieme a Spalletti ha acquistato dei giocatori fantastici".