Emilio Faroldi, prorettore del Politecnico, parla oggi a Tuttosport del problema degli impianti in Italia. "Burocrazia? Non è solo un alibi, ma un dato di fatto. Ma anche dal punto di vista legislativo tutto tende per procedure che rendano sostenibili queste strutture. La politica deve agevolare i privati, anche perché i progetti architettonici invecchiano presto, per cui serve rapidità. Per la sostenibilità del calcio sarà essenziale", la risposta del docente.