Il Corriere della Sera ha intervistato Filippo Inzaghi, tecnico della Reggina che sta facendo molto bene in Serie B. Il sogno è la promozione, nel frattempo Inzaghi osserva anche quel che accade oggi in A. "Vedremo chi avrà indovinato la preparazione. Di sicuro influirà. Tutti sono andati a tentativi, inevitabilmente. Come nel lockdown: qualcuno ne è uscito più forte, qualcuno più debole. Il Napoli resta favorito. Fino alla fine del campionato meritava il primato anche per il gioco. In estate ha fatto un mercato intelligente, ha inserito giocatori molto forti come Kvaratskhelia che sta facendo la differenza. E poi c’è Spalletti".