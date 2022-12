Sono stati programmati subito dopo l'Epifania i nuovi esami a cui verrà sottoposto Mike Maignan per valutare l'entità dell'infortunio al polpaccio sinistro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, dalle risultanze si capirà se potrà tornare a metà gennaio, a ridosso della Supercoppa contro l'Inter, oppure no. A quel punto i rossoneri eviterebbero di tornare sul mercato per un altro portiere.