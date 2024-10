"Per il mercato che hanno fatto le favorite per lo scudetto sono Inter e Juve. Ma il Napoli lotterà fino alla fine". Roberto D'Aversa risponde così al Corriere della Sera alla domanda sulle favorite per il titolo. "Conte? È il migliore a ricostruire, lo dice la sua storia. Lui non vuole partecipare, vuole vincere. Lo può fare, perché ha una squadra forte e non ha le coppe. Non me ne voglia il mio amico Inzaghi, ma faccio il tifo per Antonio".

In compenso l'Empoli sta facendo un ottimo campionato, puntando sui talenti presi dal mercato. "Ci sono tanti giovani forti. Solo da noi Fazzini, Viti, Colombo, Esposito, Pellegri. Ma farli giocare è sempre difficile. A noi allenatori vengono chiesti punti e questo ci spaventa".