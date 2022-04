Doppio ex della partita di stasera al Dall'Ara, Julio Ricardo Cruz risponde alle domande della Gazzetta dello Sport in vista del match che potrebbe garantire all'Inter il sorpasso al Milan in vetta alla classifica.

Come si può leggere in anticipo Bologna-Inter?

"L’Inter si gioca una grande fetta di scudetto perché se dovesse vincere avrebbe in mano il proprio destino, considerando il punto di vantaggio sul Milan e un calendario migliore".