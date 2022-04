C’è in ballo un posto in finale o qualcosa di più? "Direi che ci si gioca molto più, decisamente. Arrivati a questo punto della stagione, con le due squadre separate da due punti in classifica e a cinque giornate dalla fine, questo derby di Coppa potrà avere effetti anche sulla lotta scudetto".

Hernan Crespo , grandissimo doppio ex di Inter e Milan, parla alla Gazzetta dello Sport dell'imminente derby di Coppa Italia che avrà un'inevitabile riverbero anche in campionato.

Chi ha più da guadagnare?

"Il Milan, per due motivi. Primo, perché l’opportunità di alzare un trofeo metterebbe i ragazzi di Pioli di fronte a un traguardo logico per il percorso fatto, i cicli si aprono iniziando a vincere e questo è il momento. E poi c’è la carica che un successo, o il passaggio del turno visto che si può andare avanti anche con un pareggio, in un derby può lasciare nelle gambe e nella testa dei giocatori. Ricordiamoci sempre di quell’asterisco nella classifica dell’Inter, che deve recuperare il match col Bologna: eliminare i nerazzurri dalla Coppa può dare al Milan lo slancio giusto per la volata finale, e far vacillare qualche certezza tra gli uomini di Inzaghi".

L’Inter ha ripreso a macinare gol e avversari, il Milan si è rimesso a correre mentre Maignan è imbattuto da sette partite.

"Inzaghi ha ritrovato le geometrie e gli equilibri che solo Brozovic sa garantire e la squadra si è rimessa in moto. Il Milan non ha avuto passaggi a vuoto veri e propri, quanto piuttosto delle frenate dovute alla mancanza di cattiveria sotto porta. Il gioco non è mai mancato, mancavano i gol e con il Genoa sono finalmente arrivati. Al derby rossoneri e nerazzurri arrivano alla pari, sarà una resa dei conti spettacolare".