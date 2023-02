Tornano le coppe. Per quanto riguarda la Champions League, Milan in campo fra qualche giorno con il Tottenham, mentre Inter-Porto e Francoforte-Napoli sono in programma la settimana successiva. "L’arte dell’eliminazione diretta è il brivido che nessuna lega, nemmeno quelle super, riuscirà mai a ricreare - scrive Paolo Condò su Repubblica - . Gli spagnoli la chiamano mata-mata, uccidi-uccidi, perché man mano che ci si avvicina alla fine i contendenti abbandonano le loro strategie per colpire in ogni modo, anche a casaccio, alla disperata, mentre l’orologio sgocciola il tempo residuo. Dall’ultima vittoria italiana in Champions, quella dell’Inter 2010, si sono giocate 25 coppe (12 Champions, 12 Europa League, 1 Conference): la Spagna ne ha vinte 14, l’Inghilterra 6, la Germania 3, Portogallo e Italia una (la Conference della Roma). Se stabiliamo che è il traguardo della semifinale a descrivere una squadra in salute, dei cento posti disponibili la Spagna ne ha occupati 33, l’Inghilterra 22, la Germania 13, l’Italia soltanto 9: nelle 25 coppe precedenti (periodo 1998-2010) erano stati 19, più del doppio, con la bellezza di 6 coppe portate a casa. Altre prove del nostro declino non servono, vostro onore".