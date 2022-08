Spazio anche all'Inter, tra campo e mercato, nel punto di Paolo Condò scritto per La Repubblica: "Così com’è ricorda una jeep a quattro ruote motrici, con la potenza necessaria a venir fuori dalle pozzanghere ma anche uno sterzo agile per guidare nelle aree intasate - il punto di vista del giornalista -. Nemmeno lei, però, ha ancora affrontato avversarie da parte sinistra della classifica. Comincerà venerdì in casa della Lazio, dove l’anno scorso subì la prima delle sue quattro sconfitte. Inzaghi è stato il vincitore “politico” del mercato interista, mettendoci la faccia quando Zhang non aveva ancora ufficializzato la permanenza di Skriniar: non gli resta che vincere, ed è una responsabilità che non sembra pesargli".