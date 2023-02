"Non c’è stata partita". Nel suo punto per La Repubblica, dopo essere entrato nelle pieghe della crisi identitaria del Milan, Paolo Condò si concentra sulla squadra che ha vinto il derby ben oltre quello che ha detto il risultato finale: "La vittoria dell’Inter non supera numericamente il semplice 1-0 per una serie di episodi, dalle buone parate del portiere sotto accusa al fuorigioco molecolare che ha impedito a Lautaro la meritata doppietta - scrive il giornalista -. Quando si parla della crisi di Milano si pratica un’ingiustizia, perché pur volando molto più basso del Napoli, Inzaghi sta riempiendo la sua stagione: la Supercoppa, lo scalpo del Barça in Champions, la semifinale di Coppa Italia con la Juve, il secondo posto consolidato in campionato. In più il convincente spezzone di Lukaku annuncia un’interessante primavera europea. No, una metà di Milano non è affatto in crisi. Se il derby e le altre partite del primo turno di febbraio (!) valgono ormai per i traguardi “amministrativi” — quelli che non assegnano trofei ma soltanto posti nelle coppe, e dunque gli indispensabili denari — la responsabilità è della squadra più dominante del calcio italiano moderno (quello dei tre punti a vittoria): il Napoli di Spalletti.