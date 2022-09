Paolo Condò, dalle colonne di Repubblica, analizza la partenza lenta della Serie A in termini di gol e spettacolo: "Cinque giornate sono poche per decretare sentenze, ma sufficienti per segnalare una tendenza: da un anno all'altro in Serie A sono spariti 37 gol, da 159 a 122, più di sette a turno, e come logico contrappeso sono tornati gli 0-0, soltanto due nell'avvio del 2021 e ben sette oggi. Comanda il Napoli con 12 reti, il Milan resta in quota perché ha pareggiato i 10 gol dell'anno scorso. L'Atalanta è in testa alla classifica anche perché è l'unica ad aver incrementato (da 6 a 9). La Juve ne ha segnati 7 come l'anno scorso. L'Inter è scesa tanto, da 18 a 11. Malgrado l'aggiunta di Dybala, la Roma è dimezzata, da 12 a 6. La Fiorentna idem: da 8 a 4. La Lazio quasi: da 12 a 7. Solo in Italia si verifica un calo così marcato: in Premier League si è saliti a 175 (più 17), in Francia 196 (più 48).