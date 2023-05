"Inter e West Ham sono due grandi squadre. Ma ce la possiamo fare. Abbiamo già battuto i nerazzurri in campionato e contro le big non siamo mai stati dominati. E poi domani andremo dal Papa, chissà". Rocco Commisso è speranzoso di poter portare a casa uno o addirittura due trofei entro la fine della stagione. Nell'intervista pubblicata oggi da La Repubblica, il numero uno della Fiorentina non risparmia critiche al nostro Paese. "Amo l’Italia, amo Firenze. Ma la burocrazia è la rovina di questo Paese. A Firenze ho provato a fare lo stadio nuovo ma non me lo hanno permesso. L’Europa ha poi bloccato i 55 milioni del Pnrr per la riqualificazione della zona attorno all’impianto che è valutato come monumento. L’America ti aiuta coi fondi pubblici, qui si mettono di mezzo l’Europa, il Governo, la Regione, il Comune, la Soprintendenza". Discorsi che ricordano molto quelli riguardanti il nuovo San Siro.

Sempre in tema di leggi e regolamenti, Commisso chiede un cambio di passo in termini di calciomercato. "Mi chiedo perché non si possano fare contratti da 8 anni ai giocatori, come in Premier. Poi non è giusto che tu paghi un calciatore italiano molto più rispetto a uno straniero, sul quale ci sono molte meno tasse. Il Governo dovrebbe aiutare e non mettere in difficoltà lo sviluppo del calcio italiano, come sta accadendo adesso. Mi piace molto il modello dell’U23 portato avanti dalla Juventus"