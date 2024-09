Fulvio Collovati risponde dalle pagine del Corriere della Sera riguardo al livello raggiunto dalle competitor in campionato dopo gli innesti estivi. "Non è detto che i nuovi arrivati alzino subito il livello. Il tempo d’inserimento non è immediato, ci vorranno alcune giornate per portare tutti allo stesso livello. Una cosa è certa: l’Inter era e resta la favorita, proprio perché quest’estate non ha dovuto cambiare quasi nulla, solo aggiungere e rifinire".