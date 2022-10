L'ex arbitro Paolo Casarin, durante l'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport per parlare delle trasformazioni che riguardano il mondo arbitrale, è tornato su un episodio del passato che riguarda l'Inter ai tempi di Hodgson. "Non pensiamo subito che sia un grande passo - ha detto a proposito dell'iniziativa dell'AIA che propone un regolamento che prevede la possibilità agli arbitri di rilasciare dichiarazioni nel post-gara -. Diciamo che è un passetto in avanti che comunque trovo bello e formativo anche perché fruibile a tutti. È elemento di educazione per i giovani arbitri, anche nel sentire i giudizi dei più esperti".