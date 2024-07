Andrea Carnevale vede bene l'eventuale arrivo a Napoli di Romelu Lukaku al posto di Victor Osimhen. L'ex centravanti lo assicura durante la chiacchierata con La Gazzetta dello Sport: "Victor è cinque anni più giovane. Però, al livello di garanzia offensiva, non vedo grande differenza. Romelu ha i numeri per far dimenticare Osimhen. Lukaku è Lukaku, se sta bene due o tre anni a grandi livelli li può ancora fare. Non è più giovanissimo ma parliamo di un top player. Osi è devastante in profondità, in campo aperto è una gazzella, diventa imprendibile. Però Lukaku è più uomo squadra, e con Conte può tornare a grandi livelli".

E il Napoli dove può arrivare?

"L'obiettivo deve essere l'Europa, senza dubbio. Poi sa, a volte si parte in sordina per poi mettere il piede sull'acceleratore. E Conte sa accelerare forte. Con la squadra che ha, può competere per i primi posti".

L'Inter resta favorita?

"L'Inter è più avanti di tutti, oggi è di un'altra categoria. La Juve ha preso Motta, un ottimo allenatore che è stato un campione di livello internazionale. Ma la Juve è ancora in costruzione, dovesse centrare gli obiettivi di mercato che leggo, sarà anche lei da titolo. La Juve tornerà, è una istituzione in Italia".