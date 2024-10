Particolarmente critico con la Roma, Fabio Capello, alla Gazzetta dello Sport, sottolinea anche la bravura dell'Inter. "Domenica ho visto un’Inter che ha concesso poco: i giallorossi arrivavano alla trequarti ma poi non riuscivano a pungere. Nemmeno su angoli e punizioni, i punti forti, sono riusciti ad emergere".

Perché questa squadra non gira come potrebbe?

"L’esonero di De Rossi ha provocato uno shock. Quello che era stato costruito con lui è andato perso. Juric ha chiesto cose diverse e il gruppo non ha assorbito ancora questo nuovo modo di giocare. La Roma non merita la classifica che ha, ma di certo non si vede ancora una squadra, al di là dei singoli. L’unico che ha fatto cose di alto livello è stato Dybala: con 3,4 passaggi in verticale ha messo in difficoltà l’Inter".

Ma non le sembra che proprio Dybala abbia giocato troppo indietro, facendo pure il terzino?

"L’ho visto correre, tornare. Un esempio. E non era facile con l’Inter, non a caso la squadra più forte d’Italia".

Che gliene pare di Dovbyk?

"Ottimo acquisto, contro l’Inter ha smistato bene la palla".