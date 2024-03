Dalle colonne di Tuttosport, Gianpaolo Calvarese promuove il comportamento dell'arbitro La Penna in occasione di quanto avvenuto durante Inter-Napoli tra Juan Jesus e Acerbi. "In questi casi, come quando si ha a che fare con un’espressione blasfema o un insulto generico, un arbitro non può far altro che ascoltare il racconto del calciatore (cosa che La Penna ha fatto con grande disponibilità e un linguaggio del corpo improntato all’empatia). Poi riporterà l’accaduto nel referto, e la palla passerà al giudice sportivo".

"Quest’ultimo - prosegue Calvarese - potrebbe anche chiamare La Penna a testimoniare e chiedere chiarimenti all’arbitro sull’accaduto. E peraltro il direttore di gara potrebbe essere convocato anche qualora non avesse scritto nulla nel frattempo sul suo referto, per completare il quadro determinato dalle dichiarazioni. Non ha senso paragonare un episodio come questo a cori beceri o razzisti provenienti dagli spalti. Stiamo parlando di fattispecie ben diverse".