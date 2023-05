Albertino Bigon, ex allenatore di Serie A, è intervenuto oggi a Radio Anch'io Lo Sport analizzando i possibili temi riguardanti l'imminente euroderby. "Ho sempre detto che l'organico dell'Inter è forse il migliore in Italia. Il Milan dovrà fare una grandissima partita per mettere in difficoltà un avversario che si esalta nelle gare da dentro o fuori. Sarà una sfida interessantissima che potrà essere risolta dalla casualità, dal palo dentro o palo fuori. Solo Leao e pochi altri giocatori possono decidere i destini della partita. Avere tre italiane arrivate quasi in fondo, di cui due in semifinale, più Roma, Juve e Fiorentina nelle altre coppe sono un grande risultato. Purtroppo non lo abbiamo con la nazionale e se guardiamo gli italiani presenti in queste squadre non ce ne sono poi tanti. Questo si riflette sulla squadra azzurra".

Bigon ha parlato anche della possibilità di far giocare in contemporanea Inter-Lazio e Napoli-Salernitana, come in realtà non è avvenuto ieri. "Per me sarebbe stato giusto farlo - risponde - anche perché mi pare ci sia una regola generale che quando più squadre sono coinvolte nello stesso obiettivo si giochi alla stessa ora. Noi una volta giocavamo tutti alle 14.30... E' un altro mondo".