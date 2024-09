"Mi piacerebbe davvero tanto restare in Italia questa volta". A dirlo è Mario Balotelli, intercettato da La Repubblica mentre si allena in questi giorni da solo in attesa di una proposta. Il giocatore è svincolato, ha tempo fino al 12 dicembre per trovare una sistemazione prima di gennaio.

"La Nazionale? Quello che importa per me è tornare a giocare, alla Nazionale non ci penso", è la risposta dell'attaccante.