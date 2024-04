Chiamato ad eleggere la sua Top 11 ideale tra compagni di squadra e avversari incrociati in carriera, Amedeo Carboni inserisce di diritto anche l'ex Inter Ronaldo il Fenomeno, affrontato in Liga ai tempi del Valencia: "Centravanti imprendibile, meglio anche di due top assoluti come Van Basten e Careca - dice a SportWeek -. Al Real Madrid era in fase calante, ma comunque decisivo. Una bomba esplosiva con il suo mix di velocità e tecnica".