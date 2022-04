il ko nel derby di Coppa Italia inciderà nella lotta scudetto? La risposta arriva da Massimo Ambrosini, intervistato dalla Gazzetta dello Sport: "Non direi. Da qui in avanti le sfide reali da vincere saranno quelle contro le avversarie delle ultime cinque giornate. Da calciatore, cercherei di tradurre lo spirito di rivalsa post derby in energia per lo scudetto".