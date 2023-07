"Per me è un no. Lukaku non si è comportato bene. Lui parlava con altre squadre mentre confermava la sua promessa d'amore all'Inter, mancando di rispetto a tutti. Romelu si è bruciato, ha sbagliato tutto: non è un rapporto recuperabile". Lo assicura Alessandro Altobelli intervistato dalla Gazzetta dello Sport. "È un tradimento vero e proprio, non si può far finta di niente. Chi è causa del suo mal pianga sé stesso".