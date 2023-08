È Marko Arnautovic uno dei nomi più caldi per l'attacco dell'Inter. A parlare del potenziale arrivo del già ex attaccante nerazzurro è Spillo Altobelli, che alla Gazzetta dello Sport dice: "Arnautovic è stato all’Inter 13 anni fa: anche se è passato molto tempo, questo può aiutarlo nell’inserimento. E si certo può avere un peso nei ragionamenti dei dirigenti interisti. Arrivati a questo punto, si preferiscono giocatori che conoscono il nostro campionato e Arnautovic lo conosce. Certo, giocare nel Bologna non è farlo nell’Inter...".

Questa scelta nasce dal contesto ristretto in cui è costretta a scegliere l’Inter?

"Di attaccanti a certe cifre prendibili in giro non ce ne sono tanti. Per me Arna è un giocatore all’altezza, ma è anche un riparo d’emergenza visto quanto è accaduto ai due che c’erano prima. Dzeko ha ricevuto una bella offerta in Turchia e di Lukaku non è neanche il caso di parlare: ha preso in giro una intera tifoseria, anzi tutti i tifosi italiani, perché ci sono modi e modi per cercare di raggiungere i propri obiettivi".

A un certo punto, però, sembrava che l’Inter potesse puntare profili più giovani e futuribili....

"Al di là delle questioni economiche, in questo momento l’Inter non può fare scommesse e cerca giocatori fatti e finiti. Balogun o Taremi, forse, avrebbe avuto bisogno di più tempi per inserirsi in una realtà nuova completamente nuova come la nostra".