Nasser Al-Khelaifi, presidente del Psg e dell'Eca, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha affrontato diversi temi del calcio attuale, non ultimo quello relativo al momento del club francese. "Flop Champions? Il mio Psg ha vinto tutto, tranne il torneo più importante. Eppure ci siamo arrivati tanto vicini... Se vedrò la finale? Per me non è semplice farlo, ma sono sicuro che sarà incredibile. La Champions è una questione di dettagli, una coppa difficilissima, proveremo ancora a vincerla. lo ci credo".

Il pensiero comune è: il Psg ha avuto i migliori del mondo eppure non l'ha conquistata.

"ll calcio non è una questione di giocatori, ma di squadra. Se mi chiedete quale sarà la prossima stella che acquisterò vi rispondo il collettivo. È importante che il gruppo sia ancora più coeso, al di là dei singoli talenti. Questa è la nostra strategia e saremo più forti di prima".

Non ci sarà Mbappé, premiato qui come miglior giocatore.

"Gli auguro il meglio, ha fatto tanto per noi, ha dato tutto in questi sette anni. È arrivato ragazzino e se ne va adulto da migliore del mondo. Magari un giorno tornerà in Francia... Ora ha il diritto di essere ambizioso e di fare nuove esperienze, è un ragazzo fantastico. In tutte le famiglie ci sono conflitti, non gettiamo benzina sul fuoco".

La Superlega è un capitolo chiuso?

"Non è mai esistita e non esisterà mai. Va contro tutti i principi dello sport, al di là dei risvolti legali. Sinceramente non vedo nessuna minaccia. Credo non ci creda più nemmeno Laporta... Se vogliono fare un campionato a due, buona fortuna".

Un pensiero sulla Serie A?

"È un campionato aperto e avvincente. Nel 2023 ha vinto il Napoli e quest'anno, al netto della vittoria dell'Atalanta in Europa League, non sono mancate la sorprese. Prendete il Bologna, qualcuno ci credeva a inizio campionato? Eppure andrà in Champions. Thiago Motta tra l'altro è un grande allenatore, sono certo che farà crescere anche la Juventus e sarà una Serie A divertente anche il prossimo anno".