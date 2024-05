Domenica, allo 'stadio Maradona', sarà l'ultima partita da giocatore del Napoli per Piotr Zielinski, che ovviamente ci tiene a salutare nel modo migliore i tifosi dopo otto stagioni vissute insieme. Il polacco, promesso sposo dell'Inter, dovrebbe aver recuperato dall'infortunio e, quindi, si candida per scendere in campo contro il Lecce. "Vi ringrazio perché nessuno di voi, dopo che io ho preso la decisione di cambiare la squadra, mi ha mai offeso. Questo significa molto per me. I successi che ho ottenuto con questo club sono in linea coi miei sogni. Ho cercato di fare del mio meglio... Poi non vedo più niente", aveva detto l'ex Empoli durante un evento all''Ammot Cafè' qualche giorno fa.